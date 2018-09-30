Скоростной поезд сбил мужчину в Петербурге: жуткие кадры

В субботу, 29 сентября, вблизи платформы Удельная Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге произошла трагедия с летальным исходом. Кадры инцидента попали на камеру видеонаблюдения.

В ролике, опубликованном Следственным комитетом РФ, видно, как мужчина решает перейти пути за мгновения до появления поезда «Аллегро».

«Мужчина без определенного места жительства переходил регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», - рассказали в ведомстве.

Между тем отмечается, что машинист подавал сигналы оповещения, а также применил экстренное торможение, однако «столкновения избежать не удалось».