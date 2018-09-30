Меркель отметила важность «Северного потока - 2» для Германии

Германия пытается «завязать отношения» с Россией и поддерживать их. С таким заявлением выступила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте, а также с премьер-министрами трех стран Балтии в Вильнюсе.

«Мы стараемся вернуть каналы коммуникации, и мы на самом деле открыты, невзирая на то, что коллеги из Евросоюза думают несколько иначе», - заявила она.

При этом Меркель в очередной раз отметила важность проекта газопровода «Северный поток - 2» для Германии, несмотря на то что ряд европейских стран и США критикуют ФРГ за сотрудничество с РФ в сфере энергоносителей.

«Наша потребность в газе на самом деле будет расти. Проект "Северный поток - 2", мне кажется, будет значимым и важным для нас», - цитирует ее сайт «Известий».

Ранее сообщалось, что реализация энергетического проекта «Северный поток - 2» идет по намеченному плану. На территории Германии началась укладка первых труб газопровода.