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Кикабидзе рассказал о своей борьбе с раком мозга

Роман Захаров
12:28 30.09.2018
По словам известного артиста, он узнал о страшном диагнозе 37 лет назад.
Кикабидзе рассказал о своей борьбе с раком мозга
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Актер Вахтанг Кикабидзе рассказал о своей борьбе с раком мозга. По словам артиста, не последнюю роль в его выздоровлении сыграла супруга.

В эфире телепрограммы «Однажды» актер сообщил, что о страшном диагнозе он узнал 37 лет назад.

«Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал… Положили в больницу. Там не мог держать ложку, стоять, падал все время», - сказал Кикабидзе.

По словам артиста, поклонники его таланта, узнав эту новость, стали приходить к его дому. Однако супруга актера Ирина, не желая устраивать траурных церемоний по живому Кикабидзе, прогоняла непрошеных гостей. Женщина верила в то, что ее муж поправится, и всегда была с ним рядом.

«Если бы не Ирина, меня бы сейчас не было в живых. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала», - вспоминает Кикабидзе.

Актер отметил, что в итоге ему удалось победить болезнь и сейчас он лишь время от времени опровергает постоянно появляющиеся слухи о его новых недугах.

Ранее СМИ распространили информацию, что Вахтанг Кикабидзе попал в больницу. Чуть позже в телефонном разговоре с корреспондентом «Звезды» актер не подтвердил слухи о своей госпитализации, однако и не опровергнул их.

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