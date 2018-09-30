Темпы развития Крыма поразили прибывшую делегацию из Норвегии

Темпы развития Крымского региона приятно поразили делегацию из Норвегии. В частности, речь идет о новом терминале международного аэропорта Симферополя, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Мы показали делегации столицу Крыму. Особый интерес вызвали аэропорт, строительство новых дорог», - подчеркнул он.

Кроме того, Гемпель отметил, что делегация проявила «здоровый живой интерес» к жизни крымчан.

«Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», - цитирует его РИА Новости.

Парламентарий также напомнил, что норвежская делегация будет находиться в Крыму в течение шести дней, а первый из них посвятит экскурсиям.

«Они все внимательно слушают, фотографируют и записывают, чтобы затем рассказать на своей родине правду о ситуации в Крыму», - рассказал Гемпель.

Как уточняет агентство, визит делегации, в состав которой вошли общественники, представители научных кругов и сельскохозяйственной сферы, продлится с 30 сентября по 6 октября.

Новый терминал аэропорта в Симферополе был построен менее чем за два года, а первых пассажиров он принял уже 16 апреля.

Во время визита норвежской делегации по Крымскому мосту откроется движение грузовиков. Это произойдет уже в понедельник, 1 октября.