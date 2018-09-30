Путин поздравил главу Абхазии с Днем независимости

Москва продолжит оказывать поддержку властям Абхазии, особенно в решении поставленных перед республикой задач. Об этом заявил Владимир Путин в поздравительной телеграмме, которую направил своему коллеге в честь Дня победы и независимости Абхазии.

Полный текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении стоящих перед ними задач», - говорится в сообщении.

Глава государства отметил успехи Абхазии в укреплении экономики, построении государственных институтов и достижений в сфере безопасности, которые были достигнуты с момента провозглашения независимости.