В Южно-Сахалинске вспыхнули склады с пиломатериалами

Крупный пожар тушили в ночь на 30 сентября в Южно-Сахалинске. Возгорание произошло на предприятии по производству пиломатериалов.

Огонь вспыхнул, когда в цехах уже никого не было. При этом первые машины спасателей прибыли через шесть минут, однако на тот момент пламя уже разгорелось на площади три тысячи квадратных метров.

Пожар произошел на складах с досками. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен хлопок.

Огонь уничтожил предприятие в течение нескольких часов. Взять ситуацию под контроль удалось лишь тогда, когда подогнали пожарный поезд.

В настоящее время на месте работают несколько расчетов, они проливают конструкции. Пострадавших при пожаре нет.

Ранее в Ростовской области загорелся склад площадью 1000 квадратных метров.