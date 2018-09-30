Стало известно, когда начнутся продажи «заряженной» Lada Vesta Sport и Xray Cross

Продажи Lada Vesta Sport и Xray Cross начнутся в октябре или ноябре этого года. Об этом пишет «Автостат», ссылаясь на дилеров марки.

По информации издания, на Lada Vesta Sport производитель установил форсированный двигатель объемом 1,8 литра с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Благодаря такому решению максимальная мощность мотора теперь составляет 145 лошадиных сил.

Автомобиль оснащен оригинальными 17-дюймовыми литыми дисками, задними дисковыми тормозами, черной крышей и контрастными наклейками на боковинах кузова, которые подчеркивают фирменные выштамповки. Клиренс новинки уменьшен на 16 миллиметров и теперь составляет 162 миллиметра. Это придает машине спортивный вид.

Xray Cross отличается от обычной версии увеличенным 17-дюймовыми колесными дисками, формой бамперов, а также защитными накладками на кузове, бамперах, колесных арках. Автомобиль оснащен задними дисковыми тормозами, рейлингами и антенной-плавником на крыше. Кроме того, в арсенале новинки теперь есть селектор выбора режимов движения (стандартная работа ESC, отключение ESC, «снег», грязь», «песок» и «спорт»).

Ранее в Сети были опубликованы фотографии Lada Xray Cross во время испытаний на дорогах Тольятти.