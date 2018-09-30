Спасатели приступили к наземным поискам летчика, пропавшего в горах Якутии

Спасатели в Якутии начали обследовать горный район, где накануне потерпел крушение частный вертолет. Поиски пока ведут только наземные отряды, они прибыли на вездеходах. Авиация не может подняться в воздух из-за плохой погоды.

Пилот разбившегося вертолета вышел на связь, но точно запеленговать его местоположение не удалось. Летчик сообщил, что после жесткой посадки у него травмы. Операция осложнена еще и тем, что группам приходится пробираться через ущелье и скалы.