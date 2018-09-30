Железная хватка: акула съела приманку и «закусила» лодочным мотором

Проживающий на багамском острове Эльютера рыбак Джеймс Мунро во время ловли барракуды столкнулся с необычным явлением. Ему удалось снять на видео акулу, которая вцепилась зубами в лодочный мотор.

На ролике показана полутораметровая лимонная акула. Изначально она схватила приманку, а когда рыбак перерезал леску, рыба просто подплыла к задней части лодки и атаковала мотор.

В результате мужчине пришлось избавляться от навязчивой акулы. Он поднял мотор из воды, однако и это ему не помогло - рыба осталась висеть, уцепившись зубами.

«Я был так потрясен. Я не был готов ко всему этому. Так что я подошел ближе, тряхнул мотор, и она наконец-то отстала», - отметил он на своей странице в Facebook.

Лимонная акула чаще всего встречает в водах Мексиканского залива и Карибского моря. Она может достигать трех метров в длину.

Эти рыбы развлекаются, как могут: недавно сообщалось о том, что акулы «посоревновались» в скорости прыжка.