Ненужная эскалация - в Госдуме РФ прокомментировали планы США заблокировать российский флот

Любые попытки помешать действиям российского флота на Ближнем Востоке со стороны США приведут к эскалации напряженности. Так член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление министра внутренних дел США Райана Зинке, сообщает RT.

«Обескураживает, что наши партнеры, вместо того чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз», - сказал Морозов.

Парламентарий добавил, что ВМФ России способствует поддержке мира и стабильности в регионе. Москва всегда готова к конструктивному диалогу, а любые ультимативные действия в свой адрес не приемлет.

Ранее в США заявили о возможности блокировки российских кораблей с целью недопущения контроля над поставками энергоносителей на Ближний Восток.