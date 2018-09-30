В Македонии проходит референдум о переименовании страны

В Македонии стартовало голосование на консультативном референдуме о переименовании государства. Об этом говорится в сообщении Государственного избиркома (ГИК) страны.

Референдум пройдет в воскресенье, 30 сентября, с 07:00 (08:00 мск) до 19:00 (20:00 мск). По информации ГИК, принять участие в голосовании смогут 1 806 336 человек, которым предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?».

17 июня греческий Кабмин подписал договор с Македонией, который урегулирует продолжавшийся более 25 лет спор вокруг названия бывшей югославской республики. В Греции потребовали изменить его, чтобы исключить путаницу из-за названия греческой области Македония. Бывшей югославская республике предлагается стать Республикой Северная Македония.

Кроме того, подписанный между двумя государствами документ открывает официальному Скопье путь в Североатлантический альянс и ЕС, однако вызывает критику как среди греков, так и среди македонцев.

Напомним, летом этого года президент Македонии Герге Иванов отказался подписать документ о переименовании страны.