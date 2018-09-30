Превращая жизнь в ад: Че Гевара рассказал о запугивании ВСУ мирных жителей

ВСУ продолжают наносить целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры, расположенным на юге ДНР, таким образом стремясь превратить жизнь граждан республики в ад. Об этом рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Че Гевара.

Он подчеркнул, что буквально на днях под огнем оказалась подстанция в населенном пункте Ленинское, которая снабжает целый ряд поселков.

«ВСУ целенаправленно обстреливали именно населенные пункты и станцию, которая дает напряжение на три ближайших населенных пункта. Стреляли по ней 13 раз», - подчеркнул он.

По словам военнослужащего, ВСУ видели, что в данном месте отсутствуют военная техника и бойцы.

«В последнее время участились обстрелы из вооружения БМП-2. Стреляют прямо в сторону населенных пунктов», - заключил он в видео, опубликованном на YouTube.

Беспорядки в ВСУ фиксируются постоянно: так, ранее сообщалось о том, что в районе подконтрольной Киеву Марьинки в Донбассе украинские силовики подорвались на собственных минах.