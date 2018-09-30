Число жертв разрушительного тайфуна в Японии достигло 47 человек

В Японии число жертв тайфуна «Трами» возросло до 47 человек. Вихрь свирепствует на территории центральных и восточных районов острова Хонсю. Скорость ветра в его эпицентре достигает 60 метров в секунду. Из-за урагана отменены более тысячи авиарейсов, приостановлено движение скоростных поездов, сообщает RT.

Ранее метеорологи сообщили о резком ухудшении погоды в Японии, на которую надвигался тайфун «Трами». Погода ухудшалась с каждым часом. В данный момент повсеместно фиксируются обрывы электропроводов, оползни и масштабные разрушения.

Спасательные службы приведены в полную готовность.