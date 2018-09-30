В Китае зафиксирован первый случай заражения человека малоизученной болезнью

Ученые впервые выявили у человека вирус гепатита Е, или так называемого крысиного гепатита. Опасный вирус диагностировали микробиологи Гонконгского университета. Они обследовали 56-летнего мужчину, который недавно перенес пересадку печени, сообщает South China Morning Post.

«Это должно быть сигналом к пробуждению для всех. Необходимо предотвратить размножение крыс. В противном случае невозможно спрогнозировать возможную вспышку гепатита Е», - предупредил профессор университета Юэн Квок-Юнг.

Пострадавший мог заразиться, употребив пищу, в которую попал крысиный помет, предполагают ученые. Пациенту назначили срочную противовирусную терапию. Сейчас его состояние стабилизировалось, но врачи продолжают наблюдение.