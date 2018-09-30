Более 830 человек погибли при землетрясении в Индонезии
Магнитуда землетрясения достигла 7,5.
Фото: Sutopo_PN, twitter
В результате сильнейшего землетрясения в Индонезии и последовавшего за ним цунами погибли как минимум 832 человека. Стихия разбушевалась на острове Сулавеси.
Информацию подтвердили в национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий, уточняет AFP.
Ранее сообщалось, что жертвами разрушительного цунами и серии подземных толчков в Индонезии стали 420 человек. Число погибших растет по мере того, как спасатели разбирают завалы.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в пятницу, 28 сентября, в районе города Палу. При этом волны при последующем цунами достигли двух метров.