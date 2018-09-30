Следственный комитет начал проверку по факту убийства сахалинского полицейского в здании МВД

По факту убийства сотрудника полиции в здании отдела МВД Александровск-Сахалинского района Сахалинской области Следственный комитет РФ инициировал проверку. Об этом говорится в сообщении ведомства по региону.

«30 сентября <...> поступило сообщение о том, что в одном из кабинетов в здании ОМВД России по городскому округу “Александровск-Сахалинский район” обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением», - сообщает региональный СК.

По информации ведомства, сейчас на месте ЧП с целью оказания практической помощи работают следователь-криминалист и старший следователь отдела по расследованию особо важных дел регионального СК.

Отмечается, что СУ СКР проводит проверку с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, вечером 2 сентября на станции «Курская» Московского метрополитена было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Позже СК РФ обнародовал видеозапись с задержанным.