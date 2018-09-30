Кара небесная: пилот попавшего в экстремальную турбулентность самолета попросил пассажиров помолиться

Самолет, принадлежащий мексиканской авиакомпании, попал в зону сильнейшей турбулентности. Пилот воздушного судна не растерялся и попросил пассажиров «помолиться».

Один из пассажиров опубликовал в Instagram кадры, на которых видно, как кабина самолета трясется во время полета. При этом среди людей начинает нарастать паника.

Как уточняет Huffingtonpost, в результате происшествия пострадали 29 человек. Также известно, что самолет направлялся из Перу в Малайзия.

Ранее самолет мексиканской авиакомпании Volaris едва не рухнул с высоты одиннадцати километров попав в зону сильнейшей турбулентности. Очевидцы сняли кадры из кабины воздушного судна.