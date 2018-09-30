Синоптики зафиксировали первые заморозки в Москве

В Москву в ночь на воскресенье, 30 сентября, прошли первые заморозки, что соответствует климатическим нормам. Такое заявление сделали в центре погоды «Фобос».

«В Москве минувшей ночью состоялись первые заморозки, которые, согласно многолетним наблюдениям, приходятся на 30 сентября, так что в этом году они наступили в положенный климатический срок», - сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно данным синоптиков, минимальная температура в российской столице составила -0,4 градусов. В Подмосковье холоднее всего было в Черустях. Там столбики термометров опускались до отметки -3,5 градусов.

Ранее стало известно, когда Московский регион окажется под влиянием антициклона, который разгонит облака в небе над столицей и обеспечит солнечную погоду.

26 сентября синоптики рассказали, когда в Москве на смену осени резко придет зима.