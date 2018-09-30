Дроздов назвал украинцев «нацией болванов»

Украинский телеведущий и писатель Остап Дроздов весьма нелестно отозвался об украинцах. Он заявил о том, что ему тяжело жить и работать в стране, где жители – «болваны».

Дроздов аргументировал свое высказывание тем, что жители Украины мало читают, а его книги не покупают потому, что просто не могут воспринимать текстовую информацию и лишь реагируют на картинки.

«На Украине очень плохой книжный рынок, мы не читающая нация. Мы - нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там говорят», - цитирует его слова телеканал Zik.

Между тем заявление Дроздова было встречено украинцами весьма негативно. Они обвинили его в «жадности», а также в отсутствии патриотизма.

Ранее Украине предрекли полное исчезновение, который может начаться с Черниговской области.