Конкурс красоты «Мисс Финляндия» выиграла девушка с русскими корнями
Отец девушки является русским, а мать - ингерманландкой.
Фото: alinavoronkova_, Instagram
Конкурс красоты «Мисс Финляндия» выиграла 23-летняя жительница Хельсинки, которой оказалась россиянка Алина Воронкова.
По данным финского издания MTV, отец девушки является русским, а мать – ингерманландка.
По словам самой Воронковой, в их семье общаются на русском языке.
Как отмечает издание, девушка еще в школе неоднократно подвергалась нападкам из-за своих корней, что только закалило ее характер.
«Я хочу повлиять на проблему травли в школе в течение моего года в статусе "Мисс Финляндия"», - сообщила она в интервью газете Iltalehti.
Ранее ставшая обладательницей титула «Миссис Россия - 2018» Анна Телегина дала эксклюзивный комментарий телеканалу «Звезда». Уроженка Твери рассказала, как готовилась к конкурсу и поделилась планами на будущее.