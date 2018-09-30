Провинившаяся собака в носках «отбыла наказание» в углу и умилила Сеть

Конфузная ситуация случилась с собакой породы пудель в китайском городе Ухан – животное умудрилось совершить мочеиспускание в одном из местных магазинов, в результате чего поплатилось за рискованный поступок.

Одному из очевидцев происшествия удалось заснять момент наказания собаки, которую поставили в угол и заставили «подумать» над содеянным.

На ролике видно, как пудель стоит на задних лапах, с виноватым видом оглядываясь вокруг. При этом за кадром люди пытаются донести до животного всю серьезность его проступка.

В результате пес в носках умилил пользователей Сети, который за короткое время получил миллионы просмотров. Кадры были опубликованы на YouTube.

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