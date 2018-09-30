Момент истины: исследователи выяснили, где может находиться исчезнувшая Атлантида

Исследователи заявили о новой разгадке в тайне Атлантиды – затерянном городе, впервые описанном Платоном. Согласно новым предположениям, он якобы был обнаружен вблизи Ирландии.

По словам историка Мэтта Сибсона, остров под названием Фрисландия может быть искомой точкой, которая позволит разгадать тайну Атлантиды. При этом он подчеркнул, что на картах XVI - XVII веков указывалось некое образование, однако позже оно по какой-то причине исчезло. Причем было принято считать, что такое образование – не более, чем ошибка, с чем исследователь категорически не согласен.

Как уточняет The Daily Star, это «фантомное образование» находилось севернее Ирландии вблизи немногочисленных островков.

«Благодаря современным картографическим инструментам все еще можно увидеть это образование недалеко от Фарерских островов», - отметил Сибсон.

Он обосновывает свое предположение по поводу этого тем, что эта территория ранее могла находиться выше уровня моря, однако позже была затоплена.

Ранее сообщалось, что Атлантиду обнаружили в самом неожиданном месте на Земле.