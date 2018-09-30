Город в черно-желтых цветах: во Владивостоке праздничное шествие по случаю Дня тигра растянулось на несколько километров

На улицах столицы Приморья люди сегодня гуляют в костюмах тигров. В моду их ввел сравнительно новый, но уже любимый народом праздник, который в России учредили в честь полосатых хищников. В последние годы тигр стал своеобразным брендом Дальнего Востока.

А в эти дни там начали строить новый парк природы, в котором для самых крупных в мире диких кошек создадут максимально комфортные условия. Первый камень будущего заповедника заложили на острове Русский.

Владивосток на день стал полосатым. Амурский тигр сегодня не только на гербе города: желто-черные полоски на флагах, костюмах, воздушных шарах. Праздничное шествие растянулось по Океанскому проспекту на несколько километров.

Уже в 19-й раз Приморский край отмечает этот самый экологический праздник – День тигра. Любовь к природе региона, уважение к хозяину тайги объединяют в этот день тысячи людей.

Самая крупная кошка планеты, а амурские тигры значительно больше львов, обитает только в лесах Дальнего Востока. Ученые насчитывают их здесь больше полутысячи особей. Природоохранные организации не только борются с браконьерством. Специальные оперативные группы улаживают конфликты между тиграми и местными жителями таежных сел.

«Бывают те моменты, когда сложно предотвратить. Допустим, корова пасется где-то в лесу, тигр напал, съел. На этот момент мы разработали специальную программу компенсации. На сегодняшний момент каждый гражданин, который заявил о том, что тигр у него съел домашнее животное, или сельскохозяйственное животное, при подтверждении данного факта, он получает взамен точно такое же животное. Даже лучше, больше и толще», - рассказал корреспонденту «Звезды» директор дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В Приморье и Хабаровском крае для тигров действуют реабилитационные центры. В них выхаживают раненных зверей, потерявших мать тигрят. Учат охотится, а главное – сторонится людей. Весной успешно выпущены в природу два постояльца центра. Сейчас реабилитацию здесь проходит целое тигриное семейство. Тигрят готовят к возвращению в тайгу. А вот их матери вернутся в дикую природу не позволит здоровье. Специально для таких тигров на Русском острове накануне заложили новый сафари-парк. На площади в 16 гектаров на берегу моря построят не только просторные вольеры, но и музей амурского тигра.