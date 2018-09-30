Власти назвали сумму «золотого парашюта» заместителя губернатора Воронежа

Единовременную выплату 23 окладов заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову, освобожденного ранее с поста врио, произвели в соответствии с законом. Такое заявление сделали в пресс-службе регионального правительства, отметив, что сумма была в несколько раз меньше, чем та, которую назвали СМИ.

«Оклад по занимаемой должности — 11 189 рублей, и соответственно, размер такой единовременной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 рубля, а не заявленный в СМИ миллион рублей», - сказано в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что нет ничего незаконного в том, что его заместитель Юрий Агибалов получил 23 должностных оклада, после чего вернулся на ту же должность.

По словам Гусева, его заместитель достиг пенсионного возраста и может получить положенные ему выплаты.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что Агибалов после увольнения с поста врио вице-губернатора Воронежской области получил несколько сот тысяч рублей в качестве «выходного пособия», а также доплаты к страховой пенсии в размере 75% от среднего заработка. Позже он вновь устроился на эту же должность. Теперь он ежемесячно получает трехкратное поощрение к окладу.