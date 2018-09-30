В новых iPhone обнаружен серьезный дефект

Новые модели iPhone возмутили первых пользователей своей непростительной погрешностью – дело в том, что гаджет оказалось невозможно зарядить при выключенном экране.

Первые комментарии появились в Сети. Пользователи подчеркнули, что для того, чтобы зарядить устройство, приходится либо разблокировать его, либо переподключать кабель.

В настоящее время проблема уже получила название ChargeGate. В компании Apple проблему пока никак не прокомментировали, уточняет портал 9to5mac.

Ранее стало известно, что владельцы новых iPhone бросились перепродавать свои гаджеты в Сети.