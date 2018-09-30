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Российские военные доставили гумпомощь в горные районы Сирии

Алексей Савелов
07:41 30.09.2018
В продуктовых наборах, которые раздали офицеры российского Центра по примирению есть мука, рис, консервы и хлеб.

Российские военнослужащие в Сирии привезли гуманитарную помощь в горные районы провинции Хама.

Добраться сюда очень сложно, поэтому местные жители очень ждали российских офицеров. В продуктовых наборах  - мука, рис, консервы и хлеб. Война эту часть страны не затронула, но все мужчины из поселков ушли на фронт и семьи остались без кормильцев. К тому же, поблизости нет предприятий, где можно было бы получить работу.

Единственный источник пропитания - сельское хозяйство. Местные жители поблагодарили российских воненных. и попросили приезжать чаще. Они составили списки предметов первой необходимости. В основном это теплые вещи и одеяла.

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