Коктейль из слез: пьющие из глаз птиц «бабочки-вампиры» шокировали Сеть

В лесах Амазонии обнаружены тропические бабочки, которые пьют своими хоботками «коктейли» из слез местных птиц, пока те спят. Интересной находкой поделился бразильский эколог Леандро Мораеш, который опубликовал видео на YouTube.

Несмотря на то, что сам процесс выглядит крайне неприятно, ролик вызвал повышенный интерес у пользователей Сети.

Как уточняет Science Mag, эколог подробно изложил в своем исследовании, что в ноябре прошлого года отправился в экспедицию в центральные районы Амазонии, откуда вернулся с ошеломляющими кадрами.

Так, на кадрах показана спящая небольшая птица, на глазах которой сидит тропическая бабочка и пытается просунуть туда хоботок, чтобы жадно глотать слезы. Причем такие случаи, по словам биолога, не единичны.

Ранее сообщалось, что в Астрахани стая ворон едва не выклевала глаза женщине с ребенком. Женщина попыталась помочь раненому вороненку, однако взрослые птицы неправильно расценили ее намерения.