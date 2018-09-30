Беженцы избили актрису Линдси Лохан - СМИ

На знаменитую американскую актрису Линдси Лохан совершили нападение, предположительно, сирийские беженцы. Об этом пишет журнал «Пипл».

На сайте СМИ обнародована запись, сделанная артисткой при помощи мобильного телефона. Издание обращает внимание на то, что неясно, где именно произошел инцидент, однако, согласно размещенным в Instagram Лохан фото, она еще недавно находилась в Париже.

«Я хочу показать вам семью сирийских беженцев, которую мы встретили», - говорит артистка в начале ролика, отмечая что этим людям нужна помощь.

Затем Лохан подходит к группе из четырех человек - женщине, мужчине и двум мальчикам, сидящим на тротуаре, просит их рассказать о себе, чтобы она могла им помочь.

Далее видно, как киноактриса идет по улице, возможно, следом за этими же людьми. При этом она утверждает, что «они торгуют детьми».

«Я не отстану, пока не заберу вас», - говорит Лохан, обращаясь к детям.

Потом женщина, из числа преследуемых Лохан лиц, разворачивается и подходит к актрисе. Далее запись сильно трясется и слышны крики. После этого люди, за которыми она шла, уходят.

В конце ролика американская актриса направляет камеру мобильного устройства на себя. Она плачет и держится за левую щеку. В этот момент она также сообщает, что находится в шоке и сильно испугана.

Как уверяет журнал в своем материале, женщина ударила Лохан по лицу, однако ясно этого момента за записи не видно.