Великобритания разместит военных в Норвегии для наблюдения за подлодками ВМФ РФ

Власти Великобритании намерены разместить в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев в рамках новой арктической стратегии. С таким заявлением выступил глава минобороны страны Гэвин Уильямсон.

Как уточняется в газете Telegraph, новая стратегия нацелена на то, чтобы позволить британской стороне эффективно наблюдать за активностью подлодок ВМФ РФ и удостовериться в их удачном расположении для ответа на любую угрозу.

По данным издания, для отслеживания российских подлодок будет применен самолет Р-8 Poseidon.

«Мы видим активность российских подлодок очень близко к уровню, который был в годы холодной войны, и будет правильно, что мы начнем реагировать на это», - говорится в сообщении.

Уильямсон подчеркнул, что угроза «активности подводных лодок на Крайнем Севере в Северной Атлантике» якобы «вернулась на первый план».

Известно, что направлении в Норвегию британские военнослужащие будут действовать совместно с военнослужащими этой страны, а также с морпехами из США и Нидерландов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге была спущена на воду первая серийная субмарина проекта 677 «Лада» - носитель крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Телеканал рассказывает о том, почему эта субмарина считается лучшей в своем классе.