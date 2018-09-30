В РАН рассказали, чем будут заниматься российские космонавты на Луне

Российские астронавты, которые в перспективе будут работать на лунной базе, могут искать на спутнике Земли простейшую органику, способную прояснить, благодаря чему на планетах зарождается жизнь. Такое заявление сделал руководитель Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«На базе могут проводиться исследования Луны, например, можно искать запасы воды, в которой могут оставаться следы простых органических веществ», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Ученый при этом уточнил, что в настоящий момент существует гипотеза, о том, что «вода на Луне появляется при падении комет», несущих в себе следы примитивной органики, «зародившейся» в космосе.

Как отметил собеседник издания, по современным понятиям примитивной органики в космосе очень много, однако добраться до самих комет довольно непросто и Луна в этом вопросе значительно доступнее.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась участвовать в американском лунном проекте.

Летом этого года стало известно, что в России началась подготовка экспедиции на спутник Земли. Пожить на виртуальной лунной базе удалось нескольким добровольцам. Специально для них были созданы условия, с которыми предстоит столкнуться будущим колонизаторам.