Генпрокуратура РФ проверит признаки финансовой пирамиды в «Кэшбери»

Генеральная прокуратура РФ намерена проверить информацию Центробанка о наличии признаков финансовой пирамиды в деятельности российских и иностранных групп компаний «Кэшбери».

Как уточнил официальный представитель ведомства Александр Куренной, вся информация «будет проверена в установленном законом порядке».

При этом он подчеркивает, что прокуратура Ростовской области подала административный иск в суд с просьбой признать информацию об услугах компаний «Кэшбери» запрещенной на двух сайтах, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД данные о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери». Также стало известно, что в группе компаний деньги привлекаются в рублях и криптовалюте, однако при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют.