Трамп рассказал о «взаимной любви» с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что во время переговоров в Сингапуре с главой КНДР Чен Ыном они «влюбились друг в друга».

«Мы влюбились друг в друга. Не по-настоящему. Он написал мне прекрасные письма», - сказал Трамп.

При этом президент обратил внимание на то, что звонки администрации экс-лидера США Барака Обамы и других американских глав Северная Корея просто игнорировала.

Ранее Дональд Трамп говорил, что хорошо поладил с лидером Северной Кореи и назвал его отличным переговорщиком и великой личностью.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялся 12 июня этого года в Сингапуре.