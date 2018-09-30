«Зародыш» смерча попал на видео

Необычное явление удалось снять очевидцу в Нижегородской области. На видео запечатлен момент зарождение смерча, имеющий уникальную форму. Темная воронка буквально «висит» в воздухе, при этом напоминая перевернутую букву «Y».

Причем такое состояние воронки объясняется исключительно тем, что ураган только начал образовываться.

Как уточняет автор кадров, опубликованных на YouTube, в результате смерчу так и не удалось сформироваться до конца.

Ранее мощный смерч обрушился на побережье города Сочи, который привлек внимание туристов и местных жителей.