Порошенко обвинил Россию в противодействии размещению миротворцев в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческой миссии в Донбассе мешает Россия. Сделал он это на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове.

По словам Порошенко, большинство членов Совбеза ООН поддерживают украинскую инициативу по развертыванию миротворцев в Донбассе, а «Китай точно не будет против». Украинский лидер сказал, что в данный момент «с Украиной» Соединенные Штаты, Британия, Франция.

«Ведется интенсивный диалог с Китаем, который точно не будет против. Только одна страна против – Российская Федерация», — заявил Порошенко.

Его слова приводит портал «Укринформ». Президент Украины особо подчеркнул, что решение вопроса упирается в «московский тупик». Порошенко считает, что миротворцы смогут сильно уменьшить риск эскалации конфликта на востоке Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна якобы не должна выплачивать долги России. Речь идет о задолженности в три миллиарда евро. По его словам, страна «защитилась от требований РФ вернуть деньги, вброшенные в декабре 2013 года Януковичем».