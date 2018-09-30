Они нас уважают снова – Трамп вернулся после выступления на Генассамблее с внезапным заявлением

После своего запомнившегося всем выступления, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вернулся с Генассамблеи ООН с неожиданным выводом. Как он выразился, «мировые лидеры снова зауважали США».

«Я только вернулся с Генассамблеи ООН, и, поверьте мне, они (мировые лидеры – прим. ред.) нас уважают снова», — передают РИА Новости слова Трампа.

Напомним, зал Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа и его слова о том, что с его приходом в Белый дом дела Америки пошли на лад. Американский лидер признался, что «не ожидал такой реакции».