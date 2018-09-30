В РАН рассказала о подготовке программы исследования Луны

В настоящее время прорабатываются различные аспекты программы научных исследований, которые могли бы проводить российские космонавты на Луне. Об этом РИА Новости рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Сейчас в экспертном сообществе активно обсуждается вопрос, что должен делать человек на Луне. Консолидированного мнения пока нет», - заявил он.

По мнению директора ИКИ, на лунной поверхности можно исследовать современную робототехнику, вести разработку местных ресурсов для создания строительных материалов. Обратная сторона Луны – идеальное место для размещение низкочастотного радиотелескопа: в этом случае Земля не будет создавать помехи в исследовании, например, источников космического излучения.

Ранее стало известно, что Россия отказалась от участия в совместном с США проекте окололунной станции.