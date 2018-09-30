Будущие iPhone могут получить «невидимые» фронтальные камеры

Американский техногигант Apple в будущем может начать устанавливать на новые модели iPhone «невидимые» камеры.

Как сообщают аналитики китайской инвестиционной компании GF Securites, в данный момент в разработке находятся фронтальные камеры, которые будут физически почти невидимы. Сейчас ведется разработка соответствующего покрытия для линз. Данные передает ФАН.

По мнению экспертов, технология может стать штатной уже в 2020 году. Сейчас фронтальная камера смартфонов от Apple также хорошо «замаскирована», но увидеть ее все же можно.