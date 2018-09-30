Латыш вернул в IKEA стаканы, сделанные в России

Гражданин Латвии, известный в соцсети Twitter как Kristaps, написал на своей странице, что вернул в магазин IKEA стаканы, обнаружив на них надпись «сделано в России».

«Вернул стаканы немытыми», - категорично заявил он своим подписчикам.

Подписчики же восприняли демарш неоднозначно. Некоторые поддержали «патриота», написав, что при покупке тоже обращают внимание на страну-производителя. Другие же посоветовали Kristaps’у отказаться от российского газа, а заодно от электроэнергии и топлива. Тот тут же ответил, что готов перевести свой дом на отопление щепой, а на работу он ездит на велосипеде. Готов ли Kristaps перейти на свечное освещение, осталось неизвестным.