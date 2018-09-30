Маккартни написал детскую книгу, которую посвятил «дедушкам во всем мире»

Популярный британский музыкант, участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни, написал детскую книгу о приключениях дедушки и его четверых внуков. В продажу рассказ поступит в сентябре 2019 года.

Как сообщается, мотивом к написанию послужили внуки самого Маккартни, которых у него восемь. Книга будет называться «Hey Grandude», и музыкант посвятил ее всем дедушкам в мире.

«У меня восемь внуков, и все они прекрасны. Я хотел написать ее (книгу – прим. ред.) для дедушек во всем мире, чтобы у них было, что почитать своим внукам перед сном», — рассказал Маккартни на своей странице в Twitter.

Ранее бывший участник британской группы The Beatles Пол Маккартни выпустил первый с 2013 года студийный диск под названием «Egypt Station». Это – семнадцатый по счету сольный альбом музыканта.