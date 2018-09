В США для изучения кожи создали робота на присосках с микроскопом

Инженеры разработали специального робота на присосках, способного ходить прямо по телу человека, изучая состояние кожи.

Исследователи из Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института во главе с Артемом Дементьевым на протяжении нескольких лет занимаются разработкой носимых роботов. Вначале это были не более, чем аксессуары, но после инженеры разработали серию роботов Skinbot, созданных специально для изучения состояния кожи. Информацию об этом передает портал Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

Текущая версия разработки, которую можно наблюдать на Youtube, обладает микроскопом и возможностью установки различных инструментов для измерения упругости кожи. Возможность передачи увеличенного изображения участка кожи становится полезной, к примеру, для профилактики меланомы.

Робот способен передвигаться прямо по поверхности кожи горизонтально и вертикально, благодаря пневматическим «ногам» на присосках.