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Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

Егор Левин
02:56 30.09.2018
Предприниматель останется руководителем фирмы, но уйдет из совета директоров и заплатит штраф в размере 20 миллионов долларов.
Маск покинет пост главы совета директоров Tesla
Фото: Tesla Motors / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Основатель автокомпании Tesla предприниматель Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США урегулировали разногласия. Сделано это было в досудебном порядке.

Исходя из принятого решения, Маск останется руководителем Tesla, но вынужден будет отказаться от поста председателя совета директоров предприятия минимум на три года. Заменит его независимый председатель.

Помимо этого, договоренности вводят необходимость появления двух новых независимых директоров и дополнительных мер контроля и наблюдения над сообщениями Маска. Об этом сообщают РИА Новости.

Также на Маска наложили штраф в размере 20 миллионов долларов. Такую же сумму, также в виде штрафа, будет должна уплатить непосредственно Tesla.

Напомним, ранее основателю Tesla и SpaceX Илону Маску было предъявлено обвинение в мошенничестве. Причиной тому послужили его заявления о желании сделать свою автокомпанию непубличной.

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