Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

Основатель автокомпании Tesla предприниматель Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США урегулировали разногласия. Сделано это было в досудебном порядке.

Исходя из принятого решения, Маск останется руководителем Tesla, но вынужден будет отказаться от поста председателя совета директоров предприятия минимум на три года. Заменит его независимый председатель.

Помимо этого, договоренности вводят необходимость появления двух новых независимых директоров и дополнительных мер контроля и наблюдения над сообщениями Маска. Об этом сообщают РИА Новости.

Также на Маска наложили штраф в размере 20 миллионов долларов. Такую же сумму, также в виде штрафа, будет должна уплатить непосредственно Tesla.

Напомним, ранее основателю Tesla и SpaceX Илону Маску было предъявлено обвинение в мошенничестве. Причиной тому послужили его заявления о желании сделать свою автокомпанию непубличной.