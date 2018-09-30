В КНДР заявили, что не собираются разоружаться в одностороннем порядке

Северная Корея не собирается разоружаться в одностороннем порядке из-за отсутствия доверия к Соединенным Штатам.

Об этом заявил северокорейский политический деятель Ли Ен Хо. По его словам, отсутствие доверия влечет отсутствие уверенности в национальной безопасности. Его слова передают РИА Новости.

«В подобных обстоятельствах мы ни за что не будем разоружаться первыми в одностороннем порядке», — заявил Ли Ен Хо на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Напомним, ранее в Сингапуре прошел саммит Северной Кореи и США, в результате которого КНДР подтвердили намерение денуклеаризации, а Соединенные Штаты – предоставление безопасности. Однако, с тех пор конкретные шаги предприняты не были.