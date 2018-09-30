США рассматривают возможность морской блокады России

США могут устроить морскую блокаду России, чтобы воспрепятствовать поставкам ее нефти и газа на Ближний Восток. Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, сообщает Washington Examiner.

«У нас есть возможность, благодаря ВМС, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок», — сказал Зинке.

По словам министра, импорт энергоресурсов является единственным источником дохода для российской экономики, Россия потому и ведет такую активную политику на Ближнем Востоке, что планирует и там продавать свои энергоресурсы.

Зинке заявил, что есть два варианта решения проблемы – военный и экономический. На военном министр решил не заострять внимание, а вот экономический – другое дело, потому что США, считает Зинке, крупнейший в мире производитель нефти и газа.