В Российской академии наук оценили опасность летящего к Земле астероида

Ученые РАН оценили опасность для Земли астероида SP1, обнаруженного NASA. Как сообщило Американское космическое агентство, размеры астероида – от 70 до 160 метров, то есть он сопоставим с башней лондонского Биг-Бена. По мнению российских ученых, космическое тело не представляет опасности.

«Он приблизится к Земле на расстояние 5,87 миллиона километров. Абсолютно рядовое событие, никаких угроз он не представляет. На него через любительские средства наблюдения даже не посмотришь», заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, которого цитирует РИА Новости.

По словам ученого, астероид представляет интерес, когда пролетает на расстоянии 20 тысяч километров, а если речь идет о миллионе километров – то это такое же рядовое явление, каким для землян является Луна. До нее, как известно, 380 тысяч километров.