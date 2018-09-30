Россия вернула Китаю почти 20 тонн токсичного арахиса

Китай получил обратно отправленные в Приморье 19 тонн арахиса. Россельхознадзор вернул их, потому что орехи оказались с содержанием опасного для жизни токсина кадмия.

Данные об отравлении продукта удалось получить благодаря проведению лабораторных испытаний проб, отобранных из партии арахиса, поступившей в Приморский край из Китая.

«Было выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза, что не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза “О безопасности зерна”», — цитируют РИА Новости официальное сообщение.

Специалисты считают, что возможной причиной превышения допустимого уровня может являться чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями. Кадмий – это яд, имеющий накопительный эффект: он способен копиться в организме до момента, когда объем уже станет опасным для жизни и здоровья человека.