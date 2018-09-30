Берлускони поблагодарил Владимира Путина за поздравление с Днем рождения

Сильвио Берлускони, на днях отметивший свой 82-ой День рождения, рассказал, что получил поздравления от своего друга, президента России Владимира Путина. Бывший Председатель Совета министров Италии назвал их «всегда особенными».

«Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенны. Спасибо, grazie!», — написал Берлускони на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом, «спасибо» написано на русском языке. На фотографии, иллюстрирующей пост, итальянский политик запечатлен сидящим за столом, разговаривающим по телефону.

Ранее сообщилось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил о своем намерении баллотироваться в 2019 году в Европарламент, чтобы «спасти страну». Об этом он сообщил, выступая на мероприятии своей политической партии «Вперед, Италия!».