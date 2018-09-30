Российская субмарина стала самым грозным противником флота США - СМИ

Авторитетное американское издание National Interest назвало «самой грозной вражеской субмариной» для американского флота российскую подводную лодку «Казань».

Как отметил автор статьи Дейв Маджумдар, предшественница данной версии субмарины - АПЛ К-560 «Северодвинск» - также снискала уважение вреди американских военных. Так, командующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго отозвался о российской подлодке не без уважения.

«Это очень впечатляющая субмарина. Если посмотреть на развитие российского ВМФ, как расходовались ресурсы, станет ясно, что основные усилия по исследованию и развитию были в первую очередь направлены на укрепление подводного флота», - цитирует его издание.

Как сообщалось ранее, АПЛ «Казань» будет принята на вооружение ВМФ России в 2019 году.

Многоцелевые атомные субмарины «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М».

По своим техническим харктеристикам подводные лодки этого проекта способны погружаться на глубину до полукилометра. Кроме того, экипаж подлодок составляет 64 человека, а скорость достигает 31 узлов. Также данные субмарины будут вооружены крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».