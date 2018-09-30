Ученые изобрели дешевую «марсианскую почву»

Исследователи из Университета Центральной Флориды опубликовали доклад, в котором рассказали о способе создания почвы для Марса. Причем сам процесс весьма недорог.

Работы над созданием почв, способных дать жизнь сельхозкультурам на красной планете, ведутся уже давно, поскольку, как говорит профессор физики и руководитель исследования Дэн Бритт, от этого будет зависеть жизнь первопоселенцев. По словам профессора, разным культурам требовались разные составы почв, и вот, наконец, найден единый «рецепт».

«Марсианская почва», разработанная искусственно, может быть смешана с реальной марсианской, которая в разных частях планеты различается по составу, солености и другим показателям. Стоимость искусственной почвы – 20 долларов за килограмм, и NASA уже заказало полтонны для исследований.