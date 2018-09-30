Вучич обратится к Путину за помощью из-за ситуации в Косове

Президент Сербии Александр Вучич намерен обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поддержке из-за ситуации в Косове и Метохии. Сделать он это планирует на ближайшей же встрече с президентом России.

Как заявил Вучич, о ситуации оповестили послов РФ, США и других стран.

«Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета», — передает ТАСС слова сербского президента.

При этом, Вучич отметил, что сомневаться в этом не приходится. Также он заявил, что «сделает все, чтобы сохранить мир в регионе», потому что желает, чтобы Сербия «была мирной страной, страной будущего».

Напомним, ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боеготовность из-за действий Приштины на севере Косово. Сделано это было «в связи с нападением албанцев на севере Косово и Метохии и арестом сербов, которые не совершали каких-либо уголовных преступлений».