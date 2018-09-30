Власти раздадут гражданам Сингапура более 500 миллионов долларов

Правительство Сингапура выплатит своим гражданам более 500 миллионов долларов в качестве вознаграждения за вклад в развитие экономики страны.

Выплаты получат 2,8 миллиона совершеннолетних жителей. Сумма будет варьироваться в зависимости от доходов граждан за 2017 год. По этому признаку людей разделят на три группы и произведут выплаты. Об этом сообщает Министерство финансов Сингапура.

Согласно официальным данным, в 2017 году рост экономики страны составил 3,6%, что более, чем в 2 раза выше первоначального прогноза сингапурских властей.